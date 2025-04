Politica

SARONNO – Il M5S non correrà per la prossima tornata elettorale. Si è a lungo parlato di una lista ma con una nota il movimento spiega che non correrà.

Dopo esserci a lungo confrontati al nostro interno, con una lista di candidati pronta a mettersi in gioco e un candidato sindaco già individuato e partecipe, abbiamo maturato una consapevolezza dettata dall’onestà e la coerenza che da sempre ci distinguono nel nostro rapporto con gli elettori e con la cittadinanza tutta.

Il M5S decide di non partecipare a questa campagna elettorale e di non presentarsi al voto del prossimo 25 e 26 maggio. Non saremo presenti né con il simbolo del M5S né con quello di una lista civica come in un primo momento si era pensato di fare.

Le motivazioni di questa sofferta decisione sono dettate soprattutto dallo scenario al quale abbiamo assistito durante la legislatura Airoldi e che, nonostante la gravità degli accadimenti che hanno portato allo scioglimento della giunta, è proseguito in questa breve e confusa campagna elettorale con accordi e disaccordi persistenti all’interno di tutte le forze politiche.

Assistiamo a una devastante frammentazione del centro sinistra, con liste e pseudo liste d’appoggio composte in definitiva dagli stessi personaggi responsabili del fallimento del lavoro amministrativo, e per giunta in lotta tra loro, salvo poi (probabilmente) ritrovarsi uniti sul fronte di un ballottaggio.

Nel centro destra la situazione non è molto diversa, abbiamo una coalizione in disaccordo su tutto tranne che sul fatto di ricompattarsi ( come uso e costume ormai da sempre ) per affrontare uniti il voto dei cittadini, che certo non dimenticheranno il ruolo della famiglia Gilli e le loro responsabilità nel mal funzionamento e nella caduta della scorsa amministrazione.

Obiettivo Saronno è un’incognita che si svelerà in corso d’opera, non dimentichiamo la loro vittoria nelle precedenti amministrative basata prevalentemente sul tema “Ospedale di Saronno”. Tante promesse fatte ai cittadini su una problematica che loro stessi sapevano non fosse possibile risolvere , tant’è che concluse le promesse elettorali, “intascati i voti” di Ospedale non si è più parlato.

Ma in tutto questo possono i cittadini saronnesi recarsi alle urne con lo spirito e la speranza di votare un cambiamento? Assolutamente no! Niente è davvero stato deciso nell’interesse di Saronno e dei saronnesi. Il teatrino apre le tende e la rappresentazione è sempre la stessa, che si ripete da anni.

Il M5S sarebbe sceso in campo con i suoi valori e correndo in solitaria, consapevole di non potercela però fare da soli e al tempo stesso decisi a non appoggiare nessuna tra le candidature e liste di questo scenario politico che nulla ha in comune con un vero cambiamento e con il rispetto nei confronti dei cittadini.

Per queste ragioni noi ci saremo per raccogliere istanze e malcontento di una cittadinanza “ancora una volta tradita”, resteremo fuori dalla ressa elettorale che si prospetta essere la peggiore di sempre, saremo schierati con i saronnesi e faremo sentire la loro e la nostra voce con gli strumenti a nostra disposizione, e sappiate che non faremo sconti, a nessuno!