Politica

SARONNO – “Saronno è una città da ricostruire, per renderla di nuovo sicura e vivibile”: con queste parole Angelo Veronesi, segretario cittadino della Lega, ha commentato la presentazione ufficiale del candidato sindaco del centrodestra unito, Rienzo Azzi, che si è svolta domenica 30 marzo.

Al termine della conferenza stampa, Veronesi ha sottolineato come l’appuntamento rappresenti il risultato di un lavoro iniziato già nel 2018. “All’epoca, con l’amministrazione guidata da Alessandro Fagioli, abbiamo avviato un percorso comune che oggi si concretizza con una coalizione compatta – ha spiegato Veronesi – In questi anni abbiamo continuato a collaborare anche dai banchi dell’opposizione, mentre l’amministrazione di centrosinistra non è riuscita, a nostro avviso, a portare avanti progetti concreti per la città”.

Secondo il segretario della Lega, la priorità per Saronno sarà garantire maggiore sicurezza ai cittadini: “Oggi la città è percepita come insicura da chi la vive ogni giorno. Il nostro obiettivo è lavorare per ricostruire Saronno, renderla di nuovo a misura di famiglia e di chi lavora”.

Veronesi ha poi invitato i cittadini a sostenere la coalizione: “Sarà un percorso difficile, ma siamo convinti che, uniti, riusciremo a riportare Saronno al centro di un progetto importante. Rienzo Azzi è il candidato giusto per questo obiettivo: sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, saprà guidare il centrodestra verso la vittoria e dare nuova prospettiva alla città”.

