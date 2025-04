Politica

ROMA – Una delegazione di giovani della Provincia di Varese, appartenenti alla rete Under 35 di Azione, è stata ospite nei giorni scorsi dei parlamentari del partito per una giornata istituzionale a Roma. Accompagnati dal segretario regionale Fabrizio Benzoni, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di visitare la camera dei deputati, la sede nazionale di Azione e il Senato della Repubblica, dove sono stati accolti dal senatore Marco Lombardo.

Durante la giornata, la delegazione ha avuto anche un momento di confronto con le deputate Giulia Pastorella e Federica Onori, condividendo un caffè e discutendo di temi legati all’impegno politico giovanile e alle sfide del Paese.

Anna Agosti, referente provinciale della rete Under 35 di Azione, ha commentato: “Questa visita è stata un’importante occasione di crescita e di confronto per i giovani che vogliono impegnarsi attivamente nella politica. Abbiamo avuto la possibilità di vedere da vicino le istituzioni e di dialogare con chi, ogni giorno, lavora per costruire un’Italia più moderna e giusta”.

Fabrizio Benzoni ha aggiunto: “Coinvolgere le nuove generazioni è fondamentale per il futuro del nostro Paese. Il loro entusiasmo e la loro voglia di incidere sulla realtà ci danno grande speranza. Oggi è stato un bel segnale di partecipazione e voglia di fare”.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo per avvicinare i giovani alle istituzioni, rafforzando il loro coinvolgimento attivo nella politica e nella costruzione del futuro del Paese.