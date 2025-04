Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 2 aprile, spiccano i disagi e le tensioni intorno al cantiere di Palazzo Visconti, l’entusiasmo per i giovani talenti matematici di Saronno e gli aggiornamenti sulla gestione viabilistica della città.

Il cantiere di Palazzo Visconti a Saronno è stato preso di mira da atti di sabotaggio e occupazione abusiva permanente, una situazione che preoccupa residenti e istituzioni.

Due studenti saronnesi si sono qualificati per le finali nazionali dei Giochi Matematici organizzati dall’università Bocconi, confermando il talento delle nuove generazioni.

Il commissario straordinario di Saronno è intervenuto sul Piano generale del traffico urbano, sottolineando l’importanza di un confronto costruttivo con i cittadini.

Grande entusiasmo per l’inaugurazione della nuova sede del club Partenopea a Saronno, celebrata con sciarpe, bandiere e un clima di festa tra tifosi e simpatizzanti.

La fontana di viale Santuario a Saronno è finita al centro delle polemiche per la presenza di rifiuti e acqua stagnante, con un appello per un intervento urgente.

A Caronno Pertusella si indaga su una spaccata avvenuta in una tabaccheria.

