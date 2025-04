Città

ORIGGIO – Una serata per riscoprire le radici della libertà e rivivere, attraverso documenti e racconti, le vicende della Resistenza nel Saronnese. Venerdì 11 aprile, alle 21, nella sala comunale “I Sindaci” di via Manzoni 17, il pubblico potrà partecipare alla presentazione del libro “Fuori dall’officina. La Resistenza nel Saronnese” scritto dallo storico Giuseppe Nigro.

L’incontro è stato organizzato in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, per offrire un’opportunità di riflessione e memoria sul ruolo che il territorio ha avuto in quegli anni difficili. Giuseppe Nigro, presidente della Società Storica Saronnese, guiderà i presenti tra le pagine del suo volume, frutto di un’attenta ricerca storiografica, che racconta il coraggio degli operai saronnesi e dei partigiani della 183ª Brigata Garibaldi.

Accanto alla presentazione del libro, sarà allestita la mostra fotografica “Genius Loci: uno sguardo nell’invisibile”, curata dal Gruppo Fotografico Agorà di Saronno. Gli scatti, ambientati nell’area dell’ex Isotta Fraschini, accompagneranno i visitatori in un viaggio visivo tra i luoghi simbolo della Resistenza locale.

L’appuntamento, organizzato da Origgio Democratica con il sostegno di Anpi Saronno, vuole essere un momento di condivisione dei valori su cui si fonda la nostra democrazia: libertà, solidarietà e giustizia. Un’occasione per ricordare che la pace e i diritti conquistati non devono mai essere dati per scontati.

