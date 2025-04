Cronaca

UBOLDO – Mancano tre tratti di grondaie in rame dalla facciata della chiesa dei santi Cosma e Damiano: è così che, ieri mattina, i parrocchiani hanno scoperto il furto avvenuto nelle ore precedenti. Un colpo messo a segno senza lasciare tracce evidenti, che si inserisce nella lunga serie di episodi simili registrati negli ultimi mesi nella zona.

Il furto è avvenuto probabilmente nella notte tra martedì e mercoledì. I ladri, con ogni probabilità più di una persona, sono riusciti a smontare e portare via tre pezzi delle grondaie senza che nessuno notasse movimenti sospetti. L’amara scoperta è avvenuta ieri mattina, quando è stato evidente il danno osservando il profilo della chiesa di via San Cosma.

Sul posto è intervenuto il parroco e i responsabili degli interventi sulla chiesa che hanno effettuato un sopralluogo. Quindi hanno sporto denuncia ai carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.

Non si tratta di un episodio isolato: nella zona si sono verificati diversi furti simili negli ultimi mesi, in particolare nei cimiteri, a partire da quello di Gerenzano, dove erano già stati sottratti pluviali e grondaie in rame.

Solo pochi giorni fa, a Saronno, un uomo si era finto operaio del Comune indossando una divisa ad alta visibilità e aveva rubato le grondaie del parco pubblico.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti