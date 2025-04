Groane

CESATE – Un uomo con uno zaino vuoto in spalla, immortalato dalle telecamere mentre cerca di entrare in una villetta nella zona dell’ospedale di Garbagnate. È questo il dettaglio che ha permesso di ricostruire un tentativo di effrazione avvenuto l’altro pomeriggio.

L’episodio si è verificato mentre la proprietaria dell’abitazione era fuori casa. All’interno si trovavano i due figli, che non si sono accorti di nulla fino a quando la madre, rientrando, ha visionato le immagini della videosorveglianza. Nei filmati si nota chiaramente un uomo che si avvicina alla villetta e tenta di entrare, probabilmente sperando di trovare porte aperte o facili vie d’accesso. Secondo quanto ipotizzato, i rumori provenienti dall’interno e le porte ben chiuse lo avrebbero fatto desistere, facendo fallire il tentativo.

L’episodio ha suscitato preoccupazione nella padrona di casa, che ha subito allertato le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto. Non si tratterebbe di un colpo studiato nei dettagli, ma di un tentativo improvvisato, forse alla ricerca di oggetti di valore da sottrarre in pochi minuti.

Quanto accaduto a Cesate si inserisce in un contesto di crescente attenzione sul fronte delle effrazioni. Proprio ieri, l’amministrazione comunale di Gerenzano e la compagnia di Saronno dei carabinieri hanno lanciato un appello ai cittadini, invitando i residenti a tenere alta la guardia dopo alcuni casi di effrazione registrati nella zona nelle ultime settimane.

