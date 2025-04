Comasco

LOMAZZO – Novità in arrivo per la raccolta dei rifiuti: a partire da oggi il conferimento dell’indifferenziato dovrà avvenire esclusivamente tramite l’apposito sacco grigio, e non più utilizzando il secchiello grigio che era in uso negli ultimi anni. La modifica fa parte di un aggiornamento del servizio di raccolta differenziata e riguarda anche il conferimento di lattine e metalli, che dovranno essere gettati insieme alla plastica e non più con il vetro, come avveniva in precedenza.

Il Comune ha reso noto che nella fase iniziale di transizione, Econord garantirà un minimo di flessibilità nelle operazioni di ritiro, per consentire anche a chi non ha ancora ritirato le nuove forniture di adeguarsi alle nuove modalità. “Ci auguriamo che la fase di transizione duri il meno possibile – si legge nella comunicazione – per rispetto dei cittadini che si sono già attivati per tempo per ritirare il nuovo materiale”.

(foto archivio: a Lomazzo cambia la raccolta)

03042025