Nel panorama della stampa 3D industriale, la tecnologia Multi Jet Fusion (MJF) si distingue per rapidità, precisione e affidabilità. Sviluppata da HP e sempre più utilizzata da aziende di ogni settore, rappresenta una delle soluzioni più evolute per produrre componenti resistenti e dettagliati in tempi contenuti.

In Italia, uno degli operatori che ha saputo investire strategicamente su questa tecnologia è Weerg, specialista in manifattura additiva e lavorazioni CNC. L’obiettivo dell’azienda è chiaro: offrire un servizio accessibile, veloce e tecnicamente avanzato, in grado di accelerare lo sviluppo prodotto e ottimizzare la produzione di piccole e medie serie.

Come funziona la tecnologia Multi Jet Fusion

Il cuore della stampa 3D online MJF è il processo di sinterizzazione selettiva su letto di polvere. A differenza di tecnologie come la stereolitografia o l’SLS, la MJF impiega due agenti – di fusione e di dettaglio – distribuiti con alta precisione sul materiale termoplastico in polvere, solitamente PA12 o PA11.

L’intervento successivo di lampade IR consente la fusione uniforme dello strato, formando componenti robusti e con una finitura superficiale omogenea. Questa tecnica, in particolare, permette di ottenere:

Geometrie complesse con tolleranze contenute.

con tolleranze contenute. Ottima isotropia meccanica , con proprietà uniformi in tutte le direzioni.

, con proprietà uniformi in tutte le direzioni. Componenti senza deformazioni o cavità interne indesiderate.

Il modello digitale di Weerg: preventivo istantaneo e controllo totale

L’integrazione della MJF nel sistema produttivo di Weerg è guidata da un approccio completamente digitale. Il cliente carica direttamente online il file 3D del componente, seleziona tecnologia e materiale, e riceve in tempo reale un preventivo dettagliato. L’algoritmo sviluppato internamente calcola il costo sulla base:

del volume effettivo del pezzo.

del posizionamento nel volume di stampa.

della quantità di materiale impiegato.

Questo modello elimina le attese tipiche dei preventivi manuali e consente una valutazione immediata dei costi e della fattibilità del progetto.

Tempi rapidi e qualità ripetibile

Uno dei principali vantaggi offerti dalla stampa 3D MJF è la rapidità con cui possono essere realizzati anche lotti consistenti. A differenza di tecnologie tradizionali o di altre tecniche additive, la MJF consente la produzione di più pezzi in un’unica sessione, riducendo drasticamente il lead time. Inoltre, la qualità è garantita su ogni esemplare:

Proprietà meccaniche omogenee .

. Dettagli precisi anche su spessori sottili .

. Alta ripetibilità anche su produzioni seriali.

Queste caratteristiche la rendono ideale per settori dinamici come elettronica, design industriale, automotive e medicale.

Un servizio flessibile per ogni esigenza produttiva

Con la MJF, è possibile stampare nella stessa build pezzi di forme e dimensioni diverse, permettendo di ottimizzare spazio e risorse. Questo aspetto è fondamentale per:

Campionature rapide.

Test di modifiche progettuali.

Produzioni scalabili senza costi di attrezzaggio.

La tecnologia, abbinata al modello operativo Weerg, rende possibile ridurre drasticamente il time-to-market, trasformando la fase di prototipazione in una leva strategica per validare idee e introdurre innovazioni in modo più veloce.

Qualità e personalizzazione post-produzione

Le parti prodotte con MJF presentano già un’ottima finitura superficiale, ma Weerg offre anche una serie di lavorazioni aggiuntive su richiesta:

Sabbiatura per una texture più uniforme.

per una texture più uniforme. Colorazione a immersione o per impregnazione.

a immersione o per impregnazione. Vapor smoothing, per migliorare l’estetica e le proprietà meccaniche.

Il supporto tecnico è sempre garantito dal team di ingegneri Weerg, che può intervenire nelle fasi preliminari del progetto per consigliare soluzioni geometriche o materiali più adeguati alla tecnologia MJF.

Efficienza e sostenibilità nella produzione

Un ulteriore vantaggio della Multi Jet Fusion è la sua efficienza energetica e la capacità di riutilizzare le polveri non sinterizzate. Rispetto ad altre tecnologie, l’energia è concentrata solo dove necessaria e non viene dispersa, e gran parte della polvere residua può essere reintrodotta nel processo produttivo.

Questa caratteristica si allinea perfettamente con l’impegno di Weerg verso la produzione sostenibile, grazie anche a una gestione intelligente dell’energia e alla minimizzazione degli scarti.

Il valore aggiunto di Weerg: competenza e affidabilità

L’adozione della MJF da parte di Weerg non si limita alla scelta di una nuova tecnologia, ma si inserisce in una strategia produttiva avanzata, fatta di:

Automazione completa del flusso operativo.

Supporto tecnico e consulenza specializzata.

Infrastruttura tecnologica con capacità industriale.

Flessibilità nella gestione di progetti su piccola e media scala.

La manifattura additiva offerta da Weerg diventa così una risorsa competitiva anche per aziende che vogliono testare nuovi mercati o ottimizzare la produzione senza investimenti in macchinari interni.

Una scelta strategica per lo sviluppo di prodotto

In conclusione, la tecnologia Multi Jet Fusion di Weerg è una risposta concreta alle sfide contemporanee dell’industria manifatturiera. Combina rapidità di esecuzione, qualità dei componenti, sostenibilità ed efficienza, con un modello operativo semplificato che rende accessibile la stampa 3D anche a chi ha necessità immediate e budget contenuti.

Per progettisti, startup, aziende consolidate o centri R&D, affidarsi a Weerg significa trasformare le idee in componenti reali in pochi giorni, riducendo i tempi di sviluppo e accorciando la distanza tra progetto e mercato.