SARONNO – “Il tema della conservazione della memoria e della sua proiezione nella città di domani è stato fin dall’inizio centrale nel percorso di rigenerazione urbana in atto all’ex Isotta Fraschini di Saronno. Per questo, fin da subito l’associazione Gruppo Anziani Isotta Fraschini Anla, che rappresenta gli ex dipendenti, e Saronno Città dei Beni Comuni, proprietaria dell’area dal 2019, hanno strettamente collaborato per ricostruire e preservare la storia del comparto industriale saronnese, arrivando anche a recuperare manufatti e accessori ancora presenti tra i capannoni dismessi.

Tra le tante attività c’è stata anche quella della documentazione fotografica che ha coinvolto, sin dal 2020, il fotografo Giacomo Infantino, che ha realizzato una serie di scatti autoriali all’interno dell’area ex Isotta Fraschini prima degli abbattimenti e fotografato uno per uno gli ex dipendenti per dei ritratti personali.

Tutto questo materiale fotografico sarà protagonista della mostra “Metamorfosi Industriale” che si terrà a Saronno nel mese di aprile in due momenti distinti.

Il primo momento, nel fine settimana del 12 e 13 aprile, si terrà all’interno dell’area ex Isotta Fraschini di via Milano 7 (ingresso davanti al cimitero), aperta al pubblico negli orari 9:30-12:30 e 15-18:30. Nello spazio riservato agli eventi, verrà allestita un’esposizione con materiale iconografico storico raccolto dal Gruppo Anziani Isotta Fraschini Anla: manifesti, locandine, pubblicità, disegni tecnici, manufatti e oggetti di vario tipo che potranno restituire una testimonianza tangibile della vita e della produzione all’interno dell’azienda nei decenni in cui il comparto industriale è stato attivo. Inoltre, in collaborazione con il MILS e Ferrovie Nord, verranno esposti dei motori d’epoca e sarà presente un camion Isotta Fraschini degli Anni ‘30 ancora marciante, con qualche altra sorpresa alla quale si sta alacremente lavorando.

Sempre nella stessa area sarà presente, in contemporanea, una mostra fotografica sugli scatti di Giacomo Infantino, rappresentata attraverso una serie di installazioni triangolari realizzate con le reti da cantiere per significare in maniera ancora più profonda il collegamento con la trasformazione in atto, sulle quali verranno installati dei pannelli di 3,4 x 2 metri che illustreranno una selezione del lavoro del fotografo, dagli ambienti ai ritratti. L’inaugurazione ufficiale della mostra è prevista per sabato 12 aprile alle 17:00 (ma sarà visitabile già dalla mattina), alla presenza anche di Cosmo Laera, fotografo che ha contribuito alla definizione del progetto.

Dal 14 al 27 aprile, invece, la mostra fotografica si trasferirà all’interno del giardino di Villa Gianetti, in via Roma 20 a Saronno, dove sarà possibile visitarla tutti i giorni compatibilmente con gli orari di apertura della villa stessa.

Un ringraziamento va ai tanti soggetti che a vario titolo, anche se non citati, hanno contribuito alla realizzazione di questa importante testimonianza della storia industriale e sociale di Saronno, oggi proiettata nel futuro attraverso la rigenerazione urbana dell’area ex Isotta Fraschini.

