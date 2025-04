Eventi

SARONNO – Giovedì 10 aprile, alle 21, Casa di Marta (via Petrarca 1, Saronno), si terrà l’incontro dal titolo “Il popolo della Resistenza – storie di carità e di onore“. L’evento, organizzato dal Circolo della Bussola nell’ambito delle celebrazioni promosse dal comune di Saronno per l’80esimo anniversario della Liberazione, vedrà la partecipazione dello storico e saggista Alberto Leoni. Attraverso racconti e testimonianze, interpretati dagli attori della Compagnia della Ruota, verranno ripercorse le vicende di uomini e donne che, nell’Italia occupata dai nazifascisti, insorsero per accelerare la fine della guerra.

L’80esimo anniversario della Liberazione, che si celebrerà il 25 aprile, rappresenta un momento di profonda riflessione e riconoscenza nei confronti di coloro che hanno sacrificato la propria vita per garantire alle nuove generazioni un futuro di libertà e prosperità. Tuttavia, questa ricorrenza è stata spesso oggetto di polemiche e contrapposizioni politiche. Il Circolo della Bussola, con questo incontro, intende riscoprire lo spirito originario del popolo della resistenza, evidenziando che la storia non è fatta solo di date e ideologie, ma soprattutto di persone e delle loro azioni coraggiose.

(foto d’archivio)

