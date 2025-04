Città

SARONNO – Saranno gli studenti delle scuole di Saronno i protagonisti della camminata per la pace “Se vuoi la pace, prepara la pace” che si terrà mercoledì 16 aprile. Un’occasione per riflettere sul valore della nonviolenza e l’importanza di costruire un futuro senza guerre.

L’appuntamento è fissato alle 9.30 in piazza Libertà, dove si raduneranno scolari e studenti accompagnati dagli insegnanti. Alle 9.45 partirà il corteo che attraverserà le vie del centro: corso Italia, piazza Volontari del Sangue, via Cavour, via San Cristoforo, via Padre Monti, via Legnani. L’arrivo è previsto all’oratorio.

Durante il percorso i partecipanti saranno invitati a fare “un buon rumore di pace”, un gesto simbolico per diffondere un messaggio di fratellanza e solidarietà. Ad accogliere il corteo, all’arrivo all’oratorio, ci sarà la band musicale Statick, del laboratorio musicale del liceo scientifico G.B. Grassi di Saronno.

A guidare la catena umana per formare il simbolo della nonviolenza saranno le donne del gruppo “Donne in cerchio per la Pace”, che da tempo si impegnano sul territorio per promuovere una cultura di pace.

L’iniziativa è promossa da “4 passi di pace” la collaborazione di numerose associazioni saronnesi tra cui Acli Saronno, Anpi Saronno, Aps Gianni Ballerio ETS, Auser Saronno, Asvap4, Avulss Saronno, Centro di Incontro, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Emergency gruppo di Saronno, Givis, Gruppo Alice, Il Sandalo Equosolidale, L’isola che non c’è, Masci Saronno, Pastorale Migranti Zona IV, ResQ, Equipaggio di Terra Saronno, Semplice Terra, Sulle Orme di Maria Lattuada, Villaggio Sos Saronno.

(foto dell’ultima edizione)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti