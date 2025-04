Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Un ritrovamento decisamente insolito ha lasciato senza parole gli eco-volontari di Caronno Pertusella durante una recente attività di pulizia lungo le strade cittadine. Mentre operavano nella zona compresa tra la rotonda di via Kennedy, i volontari si sono imbattuti in un catetere, ancora pieno di urina.

Non è la prima volta che il gruppo si confronta con episodi di inciviltà e abbandoni impropri: in passato sono stati recuperati oggetti come frigoriferi ancora pieni di cibo, divani, poltrone, persino una finta pistola e qualche cassaforte. Molto frequente anche la presenza di batterie e pneumatici.

Recentemente, in via Boschetti, i volontari hanno chiesto il supporto della polizia locale a causa della presenza di tossicodipendenti nella zona, che li osservavano con insistenza durante la pulizia.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

03042025