SARONNO – Taylor Caudill è una nuova atleta dell’Inox Team Saronno (serie A1).

Caudill è una lanciatrice statunitense che ha chiuso la stagione invernale nella sfera australe dove ha vinto il titolo Sud Australia col Walkerville Softball Club, chiudendo la finale con 10 stike-out, oltre ad essere definita atleta dell’anno 2025.



Negli Stati Uniti Taylor vanta numerosi successi e record sia a livello scolastico che universitario. Nel 2024 è stata Wilson/Nfca National pitcher of the Week, Ford Boise State Athlete of the week, con i suoi 551 strike-out detiene il record di eliminazioni della Boise State University.



Nelle scorse ore Taylor all’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa è stata accolta dal capitano del Saronno, Alessandra Rotondo, che le ha consegnato la maglia numero 24.

(foto: Alessandra Rotondo con Taylor Caudill)

