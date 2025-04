Città

SARONNO – “Dopo quattro anni nella nostra sede di via Don Monza 13a dobbiamo tristemente comunicare che, per ragioni dipendenti dalla proprietà, dovremo lasciare gli spazi in cui in questi anni ci siamo conosciuti, abbiamo creato e diffuso arte e cultura e occasioni di incontro e formazione”.

Inizia così la nota dell’associazione culturale saronnese “Il Tassello” che spiega il difficile momento che sta attraversando.

“Tante persone hanno abitato questo luogo partecipando alle iniziative più disparate: dal knit cafè agli incontri di formazione for dummies, dalle serate di disegno dal vivo al repair cafè, dalle mostre agli scambi di libri, workshop ed eventi. Nel corso del tempo, accogliendo anche le proposte del territorio, abbiamo creato occasioni di dialogo e confronto facendo rete con altre realtà.

Questo fermento culturale ha creato l’ambiente ideale per la nascita di Animatica, il nostro piccolo festival di cortometraggi di animazione, che quest’anno è alla sua terza edizione”.

Insomma una vera ricchezza per la città di Saronno: “Tutto questo è stato fatto a titolo volontario e gratuito, dedicando ogni ritaglio di tempo, la nostra professionalità e la nostra esperienza per rendere la provincia un luogo in cui è bello rimanere e non solo da cui si vuole scappare”.

Resta però il problema sede: “Siamo tristi di lasciare questo posto che nel tempo era diventato una piccola casa per molti di noi, ma siamo sicuri che la nostra storia non finirà qui: speriamo che la nostra voglia di continuare a portare iniziative sul territorio, incontrare persone e divertirci possa essere accolta dal Comune di Saronno o da privati, che come noi non vogliono lasciare morire questa realtà, che ha attualmente bisogno di un nuovo spazio sociale.

Fino alla fine di giugno 2025 possiamo ancora incontrarci al 13A. Pensiamo e costruiamo insieme il nostro futuro: abbiamo tanti eventi e attività da proporre e molte altre ne vorremmo progettare. Ringraziamo tutte le persone che hanno reso viva questa sede in questi anni. Questo spazio è stato anche vostro: ogni gesto è stato utile, dal passare la scopa al dirlo agli amici”.

