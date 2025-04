Basket

SARONNO – “Congratulazioni al nostro atleta Francesco De Capitani che è stato convocato per il raduno della Nazionale italiana under 23 di 3X3 in programma a Roma dal 13 al 15 aprile. Siamo sicuri che saprà farsi valere e mostrare le sue qualità in mezzo a tanti giovani talenti azzurri”. A dare la buona notizia è la società cestistica saronnese, la cui formazione maggiore partecipa al campionato di basket maschile di serie B Nazionale.

De Capitani, saronnese, è stato uno dei migliori anche in questa stagione in cadetteria, tanto da attirare l’attenzione anche del selezionatore degli azzurri. Pur giocane, De Capitani è da diverse stagioni uno dei “pilastri” della formazione roburina.

(foto: Francesco De Capitani in azione di gioco con la maglia saronnese)

