Calcio

GORLA MAGGIORE – Goal ed emozioni hanno caratterizzato Lonate Ceppino-Pro Juventute, la partita disputata ieri 3 aprile nel centro sportivo comunale di Gorla Maggiore in occasione del recupero della ventiseiesima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese rinviata lo scorso 23 marzo a causa dell’impraticabilità del campo dovuta alla pioggia.

Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio vista l’immediata rete del Lonate Ceppino firmata da Callegarin, la Pro Juve in avvio di ripresa il risultato in situazione di parità grazie allo splendido goal messo a segno da Ciccone su calcio di punizione. Poco dopo, la squadra ospite cavalca l’onda dell’entusiasmo e si porta in vantaggio con Venegoni ma la sua rete non basta per i tre punti vista la reazione della squadra avversaria che, precisamente al 36′ del secondo tempo, pareggia i conti con Betto facendo conclude il combattuto match con il risultato di 2-2-

Dopo il pareggio andato in scena ieri a Gorla Maggiore, la classifica non si smuove particolarmente, infatti la Pro Juve resta all’ottavo posto della classifica mentre i padroni di casa del Lonate Ceppino restano al decimo gradino del girone.

Fc LONATE CEPPINO – Asd PRO JUVENTUTE 2-2

(foto da archivio)