CISLAGO – In uno dei recuperi di Seconda categoria girone Z, ieri sera vittoria 2-4 per il Cistellum in trasferta contro la Robur di Legnano, per i cislaghesi due doppiette firmate da Viola e Marazzi. Si è giocato per la 26′ giornata del torneo, la partita Robur-Cistellum era saltata per il forte maltempo che domenica 23 marzo aveva reso impraticabile il campo di gioco.

Programma domenicale

Domenica 6 aprile la 28′ giornata: Ardor-Union Oratori Castellanza, Borsanese-Solbiatese, Busto 81-Legnarello, Samarate-Virtus Cantalupo, Lonate Ceppino-Cistellum, Pro Juventute-Mocchetti, Robur-Amor sportiva, San Marco-Torino club.

Classifica

Mocchetti 62 punti, Cistellum 55, Virtus Cantalupo 49, Torino club e San Marco 47, Samarate 42, Robur 41, Pro Juventute e Union Oratori Castellanza 37, Lonate Ceppino 36, Busto 81 34, Borsanese 27, Amor sportiva 24, Ardor 23, Solbiatese 18, Legnarello 10.

