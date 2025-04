Città

SARONNO/SARONNESE – Numerosi gli appuntamenti in programma per il fine settimana, dal festival bavarese a Rovello Porro, dove si potranno gustare specialità gastronomiche e birre tedesche, fino all’atteso appuntamento musicale con la celebre direttrice d’orchestra Beatrice Venzi, in scena questa domenica al teatro Giuditta Pasta di Saronno.

Da venerdì 4 a domenica 6 aprile

ROVELLO PORRO – Torna, nella location dell’area feste di via Luini, il Frühlingsfest de Rüell il festival dalle atmosfere bavaresi con birre e specialità gastronomiche organizzato da R-Estate Positivi.

Venerdì 4 aprile

VARESE – Alle 20.30, al teatro di Varese di piazza della Repubblica, va in scena “Ricordati il Bonsai” con I Legnanesi. Prenotazioni e informazioni al sito internet www.teatrodivarese.com .

ROVELLASCA – Alle 21, nella sede della biblioteca di Via E. De Amicis 1, nuovo incontro con il Club del Mistero. Per conoscere i dettagli e come partecipare si può scrivere all’e-mail [email protected] .

Sabato 5 aprile

SARONNO – Alle 16.30, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario, presentazione del libro “Fuori dall’officina. La resistenza nel saronnese” di Giuseppe Nigro.

SARONNO – Dalle 15.30 tornano le visite guidate alla chiesa dei santi Pietro e Paolo e all’archivio storico. Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Info al sito internet www.chieseapertesaronno.it .

COGLIATE – Alle 21, nella location della Sala Carlo Cattaneo di via Trento, “Concerto voci per l’affido”: un viaggio musica per scoprire la realtà dell’affido familiare attraverso le testimonianze di chi ha fatto dell’accoglienza una scelta di vita. Informazioni al sito internet www.comune.cogliate.mb.it.

SARONNO – Alle 21, al Cinema Prealpi, serata dedicata a Fabrizio De André celebrato da Sciaccanuxe Popular Group. Prevendite al sito www.cinemasaronno.it.

Domenica 6 aprile

UBOLDO – Torna la “Giornata Ecologica” in collaborazione con i Comuni di Origgio, Cerro Maggiore e Gerenzano. Per maggiori informazioni si può consultare il sito internet www.comune.uboldo.va.it/notizie/3380138/giornata-ecologia.

SARONNO – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta di via I° maggio (in foto la sala del teatro), va in scena “I pomeriggi musicali, 80 anni suonati” diretto da Beatrice Venezi. Dettagli e prenotazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.