Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 3 aprile, spiccano cronaca e attualità: dai furti in città, ai movimenti elettorali in vista delle amministrative, fino a una mostra che racconta un pezzo importante della storia industriale. Si guarda anche al futuro con un’iniziativa scolastica dedicata alla pace, pronta a coinvolgere gli studenti in un corteo nel cuore della città.

Ignoti hanno preso di mira la chiesa di San Cosma rubando parti delle grondaie in rame: i ladri hanno agito di notte, portando via diversi metri del prezioso materiale.

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato che non parteciperà alle prossime elezioni amministrative a Saronno: una decisione definita sofferta e motivata dal complesso scenario politico locale.

Una mostra allestita a Saronno racconta la storia dell’Isotta Fraschini attraverso immagini, oggetti e documenti d’epoca.

Un ladro con lo zaino è stato ripreso dalle telecamere mentre si aggirava furtivamente nei pressi di un condominio: i rumori lo hanno però spaventato, costringendolo alla fuga.

Le scuole saronnesi organizzano per il 16 aprile una marcia per la pace: un corteo attraverserà il centro cittadino coinvolgendo studenti e insegnanti in un messaggio condiviso di solidarietà.

