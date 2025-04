Cronaca

LIMBIATE – Risultato irreperibile dopo le denunce per maltrattamenti su animali, ma è stato rintracciato dalla polizia provinciale durante una manifestazione cinofila a Limbiate. L’uomo, trentenne, partecipava all’evento per promuovere la propria attività di addestratore e pensione per cani, nonostante fosse coinvolto in un’indagine per episodi di crudeltà su cani, pecore e oche, tenuti in strutture di Nova Milanese.

Secondo quanto emerso, molti animali erano morti in condizioni di malnutrizione. Gli agenti lo hanno seguito e fermato mentre lasciava la manifestazione in auto. Al comando, è stato identificato e gli sono stati notificati gli atti giudiziari a suo carico. Durante l’intervento è stato coinvolto anche un veterinario di Ats Brianza, che ha chiesto chiarimenti su alcuni cani intestati all’uomo e di cui non si avevano più notizie. L’indagato ha parlato di decessi naturali o passaggi di proprietà non comunicati, ricevendo ulteriori denunce e sanzioni.

Il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, ha ringraziato la polizia provinciale per l’intervento, ribadendo l’impegno dell’ente nella tutela degli animali.

