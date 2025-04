Cronaca

SARONNO – Ancora episodi in città legati al saronnese di 41 anni che già tante volte è stato trovato a girare mezzo nudo dalla cintola in giù nelle vie cittadine. L’altro giorno è stato trovato e soccorso da polizia locale e volontari dell’Associazione carabinieri mentre si aggirava nella zona del retrostazione, ieri pomeriggio alle 16 si è registrato un intervento dell’ambulanza della Croce rossa cittadina nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna. Apparso in evidente stato confusionale l’uomo è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale cittadina per gli accertamenti medici del caso.

Sono ormai settimane che si ripetono questi episodi, l’uomo risulta assistito dal sistema sanitario ma evidentemente non è ancora trovato il modo per evitare che ripeta questo genere di comportamenti.

