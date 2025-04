Comasco

ROVELLO PORRO – Il Comune di Rovello Porro, in collaborazione con l’Associazione Alpini e l’Associazione Verde età, organizza per domenica 6 aprile la camminata “Quattro passi nel verde”, una passeggiata aperta a tutti lungo i suggestivi sentieri del Parco Lura.

Il ritrovo è fissato per le 10 al vecchio Centro civico di via General Porro 4. Il percorso, adatto anche ai bambini, è facile e a partecipazione libera. Al termine della camminata, i partecipanti potranno raggiungere l’area feste di via Bernardino Luini, dove sarà offerto un rinfresco.

A seguire, spazio all’intrattenimento con lo spettacolo degli sbandieratori e dei musici di Fenegrò. Per chi desidera continuare la giornata, ci sarà la possibilità di fermarsi a pranzo e partecipare alla giornata della Rovello Medievale.

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

Gli organizzatori ricordano che non è prevista copertura assicurativa: la partecipazione avviene sotto la responsabilità individuale dei partecipanti.

