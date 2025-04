Città

SARONNO – Diventa smart anche il parcheggio di piazza Unità d’Italia. Negli ultimi giorni gli operai sono stati al lavoro per numerare gli stalli e installare le boe che permetteranno una gestione intelligente dell’area di sosta alle porte della zona a traffico limitato. Si tratta di un passo avanti nel percorso verso lo smart parking.

Le boe installate sono dispositivi in grado di rilevare in tempo reale la presenza di un’auto in sosta, velocizzando la gestione e raccogliendo dati utili per ottimizzare le scelte future. Un sistema pensato per ridurre i tempi alla ricerca di un parcheggio libero e alleggerire il traffico nei punti più frequentati della città.

Il funzionamento è semplice: dopo aver parcheggiato, l’automobilista potrà recarsi al parcometro e inserire la targa insieme al numero dello stallo occupato. Chi usa Easypark, invece, potrà gestire tutto tramite l’app. Appena l’auto si ferma, il sistema aggiorna automaticamente il numero di stalli liberi, visibile all’ingresso dell’area di sosta, permettendo a chi arriva di sapere subito se c’è posto.

Terminati i test e la fase di attivazione piazza Unità d’Italia sarà il secondo parcheggio smart della città: il primo è stato quello di piazza Repubblica, dove la nuova tecnologia è stata introdotta lo scorso ottobre.

