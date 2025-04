Città

SARONNO – Si rinnova l’appuntamento del Moto Club Saronno con la consueta Motobenedizione, un evento imprescindibile per tanti motociclisti della zona che proprio in questi giorni di bel tempo stanno iniziando il “disgelo” delle loro cavalcature per la stagione estiva 2025.

Il ritrovo è fissato domenica 6 aprile alle 9 in piazza Libertà, per assistere alla Santa Messa delle 10, al termine della quale monsignore Giuseppe Marinoni benedirà i motociclisti e le moto presenti.

Seguirà poi un giro per le strade della città, con destinazione la sede del Moto Club in via Biffi, dove verranno parcheggiate le motociclette. Ci si fermerà un momento conviviale.

