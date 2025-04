Politica

SARONNO – Un gazebo in piazza Volontari del Sangue per incontrare i cittadini e avviare ufficialmente la campagna elettorale: sarà questo il primo appuntamento della Lega Lombarda, che scende in campo al fianco del centrodestra unito per sostenere la candidatura a sindaco di Rienzo Azzi.

L’iniziativa si terrà sabato 5 aprile dalle 15 alle 17,30 e domenica 6 aprile dalle 10 alle 12,30. In entrambe le giornate i rappresentanti locali della Lega Lombarda saranno a disposizione dei cittadini per illustrare i punti principali del programma elettorale in vista delle elezioni comunali di Saronno.

“La Lega vuole far tornare Saronno una città sicura per le famiglie e per le persone che lavorano – sottolinea il segretario della Lega Angelo Veronesi – La nostra presenza in piazza è un’occasione per ascoltare i cittadini e ribadire che la Lega è garanzia di sicurezza e di buona amministrazione”.

Il gazebo sarà il primo momento di confronto pubblico della Lega che corre con il centrodestra unito a sostegno di Rienzo Azzi, che si propone come candidato sindaco con l’obiettivo di riportare al centro dell’azione amministrativa la sicurezza e l’efficienza.

(foto archivio)

Vuoi sapere tutto sulla politica locale, senza perderti neanche una notizia?

Iscriviti al canale Telegram di ilSaronno dedicato alla politica: aggiornamenti, dichiarazioni, retroscena e tutto quello che succede dietro le quinte.

☑️ Cerca @ilsaronnopolitica su Telegram

☑️ Oppure clicca qui → https://t.me/ilsaronnopolitica

Commenti