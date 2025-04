Città

SARONNO – Un appello insolito ha animato il giovedì sera saronnese e acceso la curiosità dei saronnesi: due galline sono scappate da un giardino in zona Matteotti e la proprietaria ha lanciato un appello sui social per ritrovarle. Il messaggio è comparso nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se…” e ha raccolto in breve tempo diversi commenti.

“Oggi sono scappate dal mio giardino, zona Matteotti, due galline: una bianca e un’americanella nera e marrone. Essendo buio faccio fatica a capire se me ne siano scappate altre. Chiunque le trovasse mi scriva privatamente per favore!” ha scritto la residente, ricevendo solidarietà e domande dagli iscritti al gruppo.

In molti si sono messi all’opera effettuando un controllo in giardini e cortili ed altri hanno commentato.

Non è la prima volta che accade un episodio del genere in città. Qualche settimana fa, infatti, una gallina era stata avvistata mentre vagava da sola nella zona di viale Prealpi. Il recupero era stato realizzato dai volontari dell’Enpa, che dopo averla messa in sicurezza le avevano trovato una nuova casa in una fattoria del territorio.

