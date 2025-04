Cronaca

SARONNO – Oggi alle 11.45 incidente stradale in via Don Stoppati a Saronno dove si sono scontrate due automobili: è stato soccorso un uomo di 74 anni per il quale comunque non si è reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale. Sul posto l’intervento di una pattuglia della polizia locale, per i rilievi del sinistro così da ricostruirne con precisione la dinamica e chiarire le eventuali responsabilità, e l’ambulanza della Croce rossa saronnese.

Gli agenti hanno acquisito le dichiarazioni delle persone a bordo delle due vetture ed hanno avviati gli accertamenti sull’incidente, al contempo smistando il traffico.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa durante un precedente intervento sul territorio)

04042025