Softball

SARONNO – Neely Peterson nuova atleta dell’Inox Team Saronno (serie A1).

Neely Peterson è un catcher statunitense, ha disputato la stagione invernale in Australia dove ha vinto il titolo nazionale col South Australian Starz Softball team.



Negli Stati Uniti d’America ha giocato nella Cypress Creek high school, per poi passare nella Njcaa prima alla Colorado State University e poi al Santa Fe College. Lo scorso anno ha chiuso il percorso universitario alla Florida Gulf Coast University, un suo walk-off ha regalato alle Fgcu softball il 5° titolo NCAA D1 dell’Asun conference. Regional All-American Catcher/1B, Ncaa D1 All-Conference Hitter with Power è pronta per scendere in campo in serie A1.



Neely all’arrivo all’aeroporto di Malpensa è stata accolta dal consigliere Riccardo Franzosini, alla quale ha consegnato la maglia numero 13.

Si completa così la rosa della squadra saronnese, anche con l’inserimento di una lanciatrice anch’essa di provenienza americana, Taylor Caudill.

Per il secondo turno di campionato, Saronno gioca sabato in trasferta contro l’Old Parma, dopo avere “pareggiato” al debutto in casa contro Collecchio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7Y

(foto: il dirigente dell’Inox Team, Franzosini, ha ricevuto la nuova giocatrice dell’Inox Team Saronno all’aeroporto di Malpensa)

04042025