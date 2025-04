Softball

RESCALDINA – Tutto pronto per il debutto delle Bulls Rescaldina nella Serie A2 di softball, che prenderà ufficialmente il via questo fine settimana. La squadra è inserita nel Girone A, che si preannuncia competitivo e ricco di sfide interessanti.

Il primo appuntamento per le Bulls è fissato per domenica 6 aprile alle 12, quando scenderanno in campo per il match d’esordio contro il Lacomes Bollate Softball, una formazione di grande tradizione. Si giocherà a Rescaldina, in quello che si preannuncia come un banco di prova importante per valutare subito il potenziale della squadra in questa nuova stagione.

Il Girone A vede al via, oltre a Rescaldina e Bollate, anche Ines Avigliana Rebels Reale Mutua, Collecchio Softball, Voden Medical Legnano e Polisportiva Supramonte. Le squadre si affronteranno in una regular season che si concluderà nel weekend del 21-22 giugno. Al termine di questa fase, le prime due classificate di ciascun girone accederanno ai playoff per la promozione in Serie A1, con sfide previste il 2, 9 ed eventualmente il 10 agosto.

In coda, invece, saranno le seste classificate a disputare i playout al meglio delle cinque gare, con in palio la permanenza nella categoria. Lo scorso anno, la promozione è andata all’Itas Mutua Rovigo, mentre Softball La Loggia e Nettuno Baseball City hanno lasciato la Serie A2. A salire nella categoria è stata l’Asd Azzanese Softball, mentre la Lupi Auto Fiorentina, nonostante la sconfitta nei playoff, è stata ripescata.

Le Bulls Rescaldina, pronte a giocarsi le loro carte, cominciano così un nuovo cammino tra le protagoniste del campionato, puntando a partire col piede giusto.

