Cronaca

SOLARO – Tamponamento fra due automobili ieri pomeriggio alle 16.45 in via Roma a Solaro: sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho e di una ambulanza della Croce rossa di Saronno. Tre uomini, di 29, 39 e 78 anni hanno avuto bisogno di assistenza medica ma per nessuno si è reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

Come sempre in simili circostanze, i militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti ed al contempo risalire alle eventuali responsabilità di quel che è successo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7Y

(foto archivio: ambulanza e forze dell’ordine in servizio sul territorio per un precedente incidente stradale)

04042025