TRADATE – In occasione delle festività pasquali, per lasciare spazio al tradizionale luna park, giovedì 10 e giovedì 17 aprile il mercato cittadino si terrà straordinariamente nelle seguenti vie cittadine:

– via Isonzo (tra via Pisacane e via Padania)

– via Pisacane (tra via Cappellini e via Chiesa)

– via Tagliamento

– parcheggi adiacenti le vie Isonzo e Pisacane

Ciò comporterà delle variazioni alla viabilità nelle aree circostanti; si veda in proposito l’ordinanza numero 21 del 11/03/2025 e anche l’ordinanza numero 23 del 11/03/2025

Inoltre, nelle stesse due giornate nel parcheggio di piazza del Popolo verranno eccezionalmente modificate le abituali modalità di sosta, così da offrire un’alternativa di parcheggio ai veicoli dei pendolari che di solito stazionano nelle aree interessate dallo spostamento del mercato.

Nello specifico in quell’area verrà sospesa la validità dell’obbligo del disco orario, consentendo – solo in quei due giorni – la sosta dei veicoli senza limiti di tempo.

