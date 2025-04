Città

SARONNO – Bacon croccante, french toast salati, uova fritte e l’immancabile caffè: sembra di essere in un tipico bar londinese e invece siamo allo Ial Lombardia di Saronno, dove è arrivato l’English Coffee Club, una nuova, brillante iniziativa firmata dalla docente Erika Perna. Un progetto che unisce gusto e formazione, dando agli studenti la possibilità di fare colazione… solo se parlano in inglese!

L’idea è semplice quanto geniale: la colazione viene servita nel laboratorio della Sala Bar da una squadra affiatata, gli studenti della classe SalaBar1, ma è accessibile solo a chi ordina in lingua inglese. “Agli studenti delle altre annualità è consentito fare colazione al laboratorio della Sala Bar, solo se si parla inglese!” si legge nella comunicazione interna, che ha subito acceso l’entusiasmo in Istituto.

L’obiettivo? Stimolare l’uso dell’inglese in un contesto reale e divertente, abbattendo timidezze e formalismi, tra una tazza fumante e un waffle appena sfornato. E non mancano le sorprese: accanto ai classici della caffetteria ci sono creazioni davvero originali come il “Caffemisú” – con sciroppo al tiramisù, crema di latte, doppio caffè e savoiardo – il coccorello, il mokaccino con cioccolata calda, e il caffè con Nutella bianca e granella di cocco.

La colazione diventa così un’esperienza completa: gratuita, gustosa, ma soprattutto educativa, pensata per coinvolgere non solo gli studenti delle diverse annualità ma anche i docenti, invitati a mettersi in gioco.

Un menù da vera English breakfast, con tanto di french toast dolci e salati, pancakes, waffles, uova e bacon, il tutto preparato e servito con attenzione e passione dagli allievi del corso.

Lo Ial si conferma ancora una volta un luogo dove la didattica incontra la creatività e dove anche un semplice caffè può diventare occasione per imparare, sorridere e… migliorare l’inglese!

guarda tutte le foto 18



