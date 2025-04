Cronaca

SARONNO – Si è sdraiato a terra e ha smesso di parlare accanto al palazzo comunale in piazza Repubblica rifiutando però di essere portato all’ospedale: protagonista un uomo straniero di 35 anni, che questa mattina, sabato 5 aprile, ha dato origine a un intervento articolato da parte delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Tutto è iniziato intorno alle 10, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un uomo che barcollava pericolosamente tra i binari della ferrovia, nella zona di piazza Cadorna. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale, che ha rintracciato l’uomo e lo ha condotto al comando per accertamenti. L’uomo ha collaborato fornendo le proprie generalità e collaborando con gli agenti.

Dagli accertamenti è emerso che si trattava di uno straniero 35enne in posizione irregolare sul territorio. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio, in relazione al possibile rischio creato sulla linea ferroviaria. Ma non è finita lì: uscito dagli uffici della polizia locale intorno alle 11, l’uomo si è improvvisamente sdraiato a terra, rifiutando ogni dialogo e apparendo in evidente stato confusionale.

Ha rifiutato il trasporto in ospedale proposto dal personale di ben due ambulanze chiamate in due diversi interventi.

