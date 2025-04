IMOLA – Trasferta su uno dei campi più caldi della stagione sabato sera per i ragazzi dell’Az Pneumatica Robur Saronno con la Virtus Imola. La squadra di coach Stefano Gambaro arriva al match senza Negri infortuni, ma con la voglia di strappare una vittoria in questa 35esima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

La ripresa inizia con una sfuriata della Virtus. Vaulet raggiunge subito il ventello e i padroni di casa salgono sul 48-40 con ottime percentuali dalla distanza. Per qualche minuto il vantaggio rimane attorno alla decina. Poi emergono i ragazzi di coach Stefano Gambaro. Piazzano un parziale di 14-5 e si riportano in parità sul 56 grazie al lavoro da oltre l’arco in particolare di Beretta e Fioravanti. È una bella spinta ma Imola risponde e con un 8-1 chiude al 30′ 64-57. La squadra di Galetti spara 5/10 da tre per aggredire il periodo e prende quel vantaggio giusto per strappare la vittoria. Alla fine Vaulet segna 30 e contribuiscono anche Pinza con 16, Morina e Ricci con 15. Dall’altra parte ce ne sono 18 per De Capitani, in doppia cifra anche Beretta 15, Pellegrini e Quinti con 13 e tanti rimbalzi. Il punteggio finale è di 91-76.