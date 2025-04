Sport

SARONNO – Stasera l’Az Pneumatica Robur Basket Saronno si gioca tutto contro la Virtus Imola. “Andiamo a Imola con tutte le cattive intenzioni di tornare alla vittoria! La sfortunata partita con grande prestazione della settimana scorsa con Casale deve servire alla squadra come scossa d’elettricità in vista di questo delicato scontro con una formazione ormai divenuta ampiamente di categoria. Ancora una volta sono arrivati i complimenti degli avversari, ma noi vogliamo un referto rosa!

L’AZ Pneumatica Robur Saronno di Stefano Gambaro se la vedrà con la Virtus Imola guidata in campo da Santi Valuet (esterno argentino dotato di tanti punti) e in panchina da Gianluigi Galetti. I migliori marcatori sono Masciarelli e Morina, ma i pezzi importanti del roster sono tantissimi a partita da Ricci, Ambrosin, Valentini e Pinza, tutti protagonisti in questo finale di stagione. Oltretutto il gruppo arriva con motivazioni extra alla sfida, dopo la sconfitta di Desio.

In settimana è stato necessario rimettere a posto qualcosina, lavorare sull’intensità e sull’esecuzione, ma la carica è sempre quella giusta ed è arrivato il momento di portarsela in campo per 40 minuti 40.

Palla a due alzata sabato 5 aprile alle 20.30 al PalaRuggi di Imola per la giornata 35 del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2024/2025! Tutti con i ragazzi, tutti con la Robur!”, presenta la societá sui social.

