Calcio

SARONNO / NOVARA – Il tecnico saronnese Giuliano Melosi è il nuovo allenatore della formazione Primavera 4 del Novara.

Novara Football Club comunica infatti di “aver affidato la guida tecnica della Primavera a Giuliano Melosi. Mister Melosi guida gli azzurrini a partire dalla sfida di oggi contro la capolista Pontedera, che anticiperà il percorso nei playoff che inizieranno a breve. Il Club augura a Giuliano un grosso in bocca al lupo e un buon lavoro”. I novaresi veleggiano nelle zona di alta classifica.

Nato il 15 maggio 1967 a Saronno, Giuliano Melosi è un ex centrocampista che ha avuto una carriera significativa nel calcio italiano, militando in diverse squadre tra Serie A, B e categorie inferiori. Cresciuto nel settore giovanile del Varese, Melosi ha esordito in prima squadra nel 1984, totalizzando 92 presenze e 2 reti fino al 1989. Successivamente, ha giocato per la Pro Sesto (1989-1994), collezionando 155 presenze e 13 gol. Nel 1994 è passato al Chievo Verona in Serie B, dove ha disputato 122 partite segnando 4 reti. La stagione 1998-1999 lo ha visto esordire in Serie A con il Vicenza, registrando 6 presenze. Ha poi vestito le maglie di Pescara, Salernitana, Lecco, Palazzolo, Bellinzona (Svizzera), Vigevano, Turate e, infine, Caronnese, dove ha chiuso la carriera da giocatore nel 2009. Parallelamente all’ultima esperienza da calciatore, Melosi ha iniziato la carriera da allenatore alla Caronnese nel 2008-2009. Ha poi guidato l’Insubria Gazzada Schianno (2009-2010) e la Pro Sesto (2011-2012), ottenendo la promozione dall’Eccellenza alla Serie D. Successivamente, ha allenato il Darfo Boario (2012-2013), il Borgomanero (2013-2014), l’Inveruno (2014-2015) e il Varese (2015-2016), conquistando con quest’ultimo la promozione in Serie D. Ha poi avuto esperienze con la Grumellese (2016-2017), il Brugherio (2018), il Pavia (2019-2020), il Ponte San Pietro (2020), la Folgore Caratese (2022-2023) e, più recentemente, la Sestese (2023-2024).​

05042025