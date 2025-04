Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella il Como padrone di casa ha travolto l’Albinoleffe. E’ finito così l’anticipo odierno delle 12.30 della 25′ giornata del campionato Primavera 2. E’ stata una gara a senso unico, coi lariani sempre in controllo delle operazioni e che non hanno mai rischiato. E la squadra bergamasca? E’ finita 6-0 ma gli orobici avrebbero subito una punizione ancora peggiore se il portiere Taramelli non si fosse distinto per alcune straordinarie parate.

In generale, un Como un ottima salute che grazie a questi tre punti scavalca provvisoriamente al primo posto la capolista Parma, in attesa dell’esito del match pomeridiano degli emiliani, in casa contro il Brescia.

Classifica

Como 56 punti, Parma 54, Virtus Entella e Vicenza 42, Renate 41, Spal 31, Padova 30, Modena, Brescia e Albinoleffe 29, Sudtirol 27, Cittadella e Pro Vercelli 26, Venezia 25, Reggiana 22, Feralpisalò 18 (Como e Albinoleffe una gara in più).

(foto: una fase dell’incontro fra Como ed Albinoleffe allo stadio di Caronno Pertusella)

