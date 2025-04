Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Gustoso appuntamento calcistico oggi alle 12.30 allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella: orario un po’ insolito, nell’anticipo dell’ora di pranzo, per il match casalungo del Como che ospita l’Albinoleffe per il campionato Primavera 2. Si tratta della 25′ giornata, obiettivo dei lariani quello di fare bottino pieno per continuare ad inseguire il primo posto in graduatoria.

Nel torneo prosegue il testa a testa a distanza fra i comaschi ed il Parma, capolista.

Clsssifica

Parma 54 punti, Como 53, Virtus Entella e Vicenza 42, Renate 41, Spal 31, Padova 30, Modena, Brescia e Albinoleffe 29, Sudtirol 27, Cittadella e Pro Vercelli 26, Venezia 25, Reggiana 22, Feralpisalò 18.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: Como edizione Primavera in azione di gioco durante un precedente incontro allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella)

05042025