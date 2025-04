Città

SARONNO – Un viaggio attraverso la storia del cenacolo: dal sedicesimo secolo alla contemporaneità, la mostra “Cenacoli: da Andrea da Saronno ad Andy Warhol” è dedicata al simbolo, colmo di significato spirituale e religioso, che ha attraversato la storia dell’arte.

L’inaugurazione si terrà in Sala Nevera sabato 12 aprile alle 16.30 e resterà visitabile dal 13 aprile al 25 maggio, con ingresso libero.

La mostra si sviluppa su tre diverse locations: si inizia dallo Spazio art cafè, in viale Santuario 11/a dove si possono ammirare le incisioni settecentesche del cenacolo, si continua in Sala Nevera, dove si può osservare il cenacolo attraverso la storia, dall’antico al contemporaneo. Per concludere, il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli rappresenta l’ultima tappa, dove è conservato il cenacolo di Andrea Da Saronno e e Alberto da Lodi, datato 1531.

L’esposizione presenta opere di artisti di fama internazionale, tra cui Joseph Beuys, Adolphe Braun, Giulio De Mitri, Antonio Di Biase, Gabriele Di Matteo, Barbara Fässler, Jacob Frey, Fabrizio Garghetti, Paul Goodwin, Maurice Henry, Jiri Kolar, David LaChapelle, Eris Mone, Raffaello Morghein, Tomoko Nagao, Hermann Nitsch, Nicolà Pankoff, Guido Peruz, Andrea Solario, Daniel Spoerri, Rudolf Stang, Christian Tobas, Wolf Vostell e Andy Warhol. La mostra include anche incisioni del ‘700 e ‘800 provenienti dall’accademia di Belle Arti di Brera.

L’evento è organizzato dalla Città di Saronno con la direzione della fondazione Gian Paolo e Giovanna Clerici e la collaborazione di numerose realtà artistiche e culturali, tra cui associazione Flangini, Il Chiostro Arte Contemporanea, Cantastorie e la accademia di Belle Arti di Brera. La mostra gode del patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Varese.

Nell’ambito della mostra, domenica 13 aprile, dalle 11 alle 17, Poste Italiane offrirà un annullo filatelico speciale dedicato all’evento, sempre in Sala Nevera.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09