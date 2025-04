news

SARONNO – “Nasce oggi una nuova lista civica: si chiama Percorso Democratico, e il suo nome racconta già molto di ciò in cui crediamo”. Inizia così la presentazione della lista civica a sostegno di Augusto Airoldi.

“Percorso, perché amministrare una città significa costruire un cammino collettivo, fondato su partecipazione, responsabilità e ascolto. Una parola che per noi esprime concretezza: un percorso richiede tempo, metodo e coerenza. Democratico, perché ci riconosciamo in una visione aperta, concreta, inclusiva: una democrazia che si esercita ogni giorno, non solo con una scelta sulla scheda, ma in ogni decisione condivisa che riguarda il presente e il futuro della città”.

E continuano: “Siamo un gruppo di cittadine e cittadini con storie diverse, uniti dalla volontà di proseguire il lavoro avviato dall’amministrazione Airoldi. Vogliamo sostenere la competenza di chi conosce le sfide della città e sa affrontarle con serietà. Ci impegniamo per una Saronno inclusiva, vivace, sostenibile, dove i quartieri siano luoghi da vivere, e le scuole presidi fondamentali di educazione, cura e comunità.

Mettiamo al centro del nostro impegno l’idea della città pubblica dove gli spazi sono dei cittadini che la abitano: una città viva, una città che educa, una città che sappia rispondere ai bisogni dei cittadini più in difficoltà, una città culturalmente ed economicamente vivace che ascolta e dà voce.

Crediamo in una politica che non cerca scorciatoie né slogan, ma che mette al centro la crescita reale delle persone, a partire dai più giovani, dalle famiglie, dai più fragili, dalla cultura come motore di sviluppo sociale ed economico. Per tutto questo siamo in campo, per la nostra Saronno.

La nota è accompagnata dalla citazione di Margaret Mead: “Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini consapevoli e convinti possa cambiare il mondo. Infatti, è l’unico modo in cui è sempre successo” (Margaret Mead).

Vuoi sapere tutto sulla politica locale, senza perderti neanche una notizia?

Iscriviti al canale Telegram di ilSaronno dedicato alla politica: aggiornamenti, dichiarazioni, retroscena e tutto quello che succede dietro le quinte.

☑️ Cerca @ilsaronnopolitica su Telegram

☑️ Oppure clicca qui → https://t.me/ilsaronnopolitica