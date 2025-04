Politica

SARONNO – Una coalizione civica indipendente si prepara a correre per le prossime elezioni amministrative a sostegno della candidatura a sindaco di Novella Ciceroni. È stato infatti ufficializzato il progetto che unisce tre liste: Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno SiCura.

La lista Obiettivo Saronno, nata nel 2019, conferma il proprio impegno su tematiche legate all’efficienza amministrativa e sarà affiancata da due nuove realtà. La prima è Idea Futuro, “lista formata da ragazze e ragazzi giovani, o da coloro che vivono il mondo giovanile, nell’ottica di dare voce a questioni che molto spesso la politica tradizionale trascura”. La seconda è Saronno SiCura, “una lista voluta fortemente da cittadini che desiderano incentrare maggiormente le proprie energie sul tema sicurezza e attrattività della città”.

La candidata sindaco Novella Ciceroni, espressione della coalizione civica, ha dichiarato: “Idea Futuro e Saronno SiCura sono figlie e sorelle di Obiettivo Saronno. Figlie perché nascono dall’esperienza politica di Obiettivo Saronno e sorelle perché la accompagnano nel percorso che ci porterà ad amministrare la città. A Saronno si respira una grande voglia di cambiamento e la nascita di questa composizione civica è la testimonianza della volontà dei cittadini di partecipare attivamente alla sua realizzazione”.

Per chi volesse incontrare la candidata e i candidati consiglieri delle tre liste civiche, gli appuntamenti sono previsti in piazza Libertà sabato mattina e domenica pomeriggio, e domenica mattina in zona Santuario. Sarà l’occasione per ascoltare le proposte dei cittadini e condividere i progetti in vista delle elezioni.

