Saronnese

ORIGGIO – Arriverà un nuovo progetto per l’area ex Novartis? È la domanda che si pongono in molti alla luce della situazione attuale e di alcune voci che si rincorrono tra gli addetti ai lavori e dello stop della procedura in Regione.

Per comprendere meglio la situazione, è necessario fare un passo indietro. L’area industriale di via Saronnino, dove per 60 anni ha operato la multinazionale farmaceutica Novartis, è stata acquisita nel 2022 dal gruppo Akno, dopo il trasferimento delle attività dell’azienda a Milano. Il progetto realizzato per l’area prevede la riconversione del sito in un polo logistico e direzionale, con demolizioni parziali e interventi di riqualificazione.

Una proposta che non ha mai incontrato il favore del comune di Origgio, che ha espresso parere contrario quando la proprietà ha presentato alla Regione la richiesta di esclusione l’intervento dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. Una posizione condivisa anche da alcuni comuni limitrofi, come Saronno e Caronno Pertusella, e dalla Provincia.

A seguito di queste osservazioni, l’iter si è bloccato. Al momento, la proprietà non ha avviato le procedure necessarie per effettuare la valutazione di impatto ambientale, che prevede la convocazione di una conferenza di servizi e che, con ogni probabilità, comporterebbe richieste di modifiche da parte dei comuni ma anche di enti come Arpa e Ats.

Sono ormai trascorsi diversi mesi e l’ipotesi che il progetto sia stato accantonato o stia per subire una profonda revisione appare sempre più concreta. Si parla anche della possibilità di un nuovo piano. In tal caso, dovrà rispettare la destinazione urbanistica attuale, ovvero industriale, oppure prevedere la richiesta di una variante al Pgt al Comune.

L’ex sito industriale Novartis a Origgio si estende su oltre 82 mila metri quadrati e comprende tre edifici principali su tre piani, oltre a un piazzale esterno di circa 16 mila metri quadrati destinato a parcheggio. Si tratta di un’area strategica per la sua posizione tra Saronno e Origgio e la vicinanza all’autostrada A9.

A seguire da vicino l’evolversi della situazione è anche il comitato “Prospettive Area Ex-Novartis”, nato nel 2022 con l’obiettivo di vigilare sul futuro dell’area dopo la vendita al gruppo Akno. Il comitato è composto da cittadini e associazioni locali, tra cui Amici del Bosco di Origgio ed Eco ’90 Uboldo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09