GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’associazione La Voce di Gerenzano relativo al caos dei codici fiscali modificati a seguito di aggiornamenti dei dati anagrafici, tema su cui la sindaca Stefania Castagnoli si è espressa con un video nei giorni scorsi. Sul tema è intervenuto anche il Centrodestra unito.

Dopo mesi, se non anni, di silenzio, l’amministrazione comunale di Gerenzano ha finalmente deciso di affrontare la questione del cambio del codice fiscale che ha colpito centinaia di cittadini nati tra il 1928 e il 1950. Lo ha fatto con un video pubblicato su Facebook dal Sindaco, che tuttavia non ha convinto né l’opposizione né i cittadini direttamente coinvolti.

Il tentativo di giustificare l’operato dell’amministrazione appare debole e tardivo. La realtà è che chi ha subito la variazione del codice fiscale si è trovato in enormi difficoltà: impossibilità di accedere ai servizi sanitari, di ricevere la pensione, problemi catastali e amministrativi. E il Comune? Assente. I cittadini sono stati lasciati completamente soli ad affrontare la burocrazia.

Secondo il Ministero dell’Interno, l’amministrazione avrebbe dovuto informare per tempo i cittadini e accompagnarli nelle pratiche per evitare questi disagi. Ma nulla di tutto ciò è stato fatto. Solo dopo le denunce pubbliche dell’opposizione e dei cittadini sui social, l’amministrazione si è mossa, cercando di salvare la faccia con un video e promesse di impegno tardive.

La realtà dei fatti: cittadini abbandonati a sé stessi. Le testimonianze in calce al post del sindaco sulla pagina Facebook “Comune di Gerenzano – Amministrazione Comunale” parlano chiaro: alcuni hanno visto la loro pensione bloccata, altri hanno dovuto affrontare spese impreviste per il rinnovo della patente o per aggiornare i documenti catastali. Il disagio maggiore si è verificato con la tessera sanitaria, con il blocco dell’accesso al fascicolo sanitario elettronico e la necessità di rifare esenzioni e prenotazioni.

Eppure, secondo il sindaco, l’amministrazione avrebbe seguito il problema dal 2023. Peccato che nessuno abbia visto azioni concrete fino a quando la questione non è esplosa pubblicamente. Le vere risposte ai cittadini non sono arrivate dal Comune, ma dalla associazione “La Voce di Gerenzano”, che ha fornito informazioni e supporto, facendo il lavoro che sarebbe spettato all’amministrazione comunale.

La strategia sembra chiara: cercare di mettere le mani avanti e insabbiare le critiche con un messaggio costruito ad arte, che però non cambia la sostanza delle cose. I cittadini non hanno ricevuto il supporto che avrebbero dovuto avere e fino ad ora si sono ritrovati a dover gestire autonomamente i problemi causati dall’inerzia dell’amministrazione.

