Saronnese

GERENZANO – “E’ stata nuovamente rilevata la presenza di ungulati, cervi, all’interno del territorio del Parco dei Mughetti”: a segnalarlo i responsabili dell’ente parco.

Le strade a rischio

E’ stato diramato un avviso, legato alla pericolosità degli attraversamenti di questi animali lungo strada anche relativamente trafficate: “Si raccomanda di percorrere le seguenti strade con prudenza e a velocità ridotta, soprattutto di notte a Gerenzano lungo via Lepetit, via Caravaggio, via Risorgimento, via Inglesina e via per Uboldo; ad Uboldo in via dell’Acqua, lungo la provinciale 527, la provinciale 25, in via Caduti della Liberazione, via Cascina Regusella; a Cerro Maggiore lungo la provinciale 198; a Origgio in via per Cantalupo e viale Europa”.

(foto archivio: un cervo avvistato recentemente in zona)

05042025