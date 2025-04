Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 4 aprile, spiccano i progetti innovativi legati alla mobilità urbana e le iniziative che animano la vita cittadina, dalle attività educative alle manifestazioni sportive. Non mancano momenti di comunità e cronaca quotidiana che raccontano storie curiose e di vicinanza.

In piazza Unità d’Italia è in arrivo un nuovo parcheggio smart dotato di boe e stalli numerati, un sistema innovativo pensato per semplificare la sosta e migliorare la gestione degli spazi.

Il centro culturale Il Tassello è costretto a lasciare la sua sede, ma non rinuncia alla propria missione: l’associazione è ora alla ricerca di un nuovo spazio per continuare le attività a favore della comunità.

Dal quartiere Matteotti arriva un curioso appello social: una residente chiede aiuto per ritrovare le sue galline scomparse, lanciando l’allarme sui gruppi locali.

Allo Ial di Saronno si è svolto l’“English Coffee Club”, un’iniziativa che ha unito una colazione all’inglese con l’opportunità per i partecipanti di conversare in lingua inglese in un contesto informale.

Domenica è atteso l’appuntamento con la tradizionale benedizione delle moto in piazza: i motociclisti si ritroveranno per un momento di condivisione prima di partire per un giro in città.

Il giovane cestista De Capitani, cresciuto nella Robur Saronno, è stato convocato nella nazionale italiana, un traguardo importante che premia talento e impegno.

