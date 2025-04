Città

SARONNO – Ieri nella piazza Duomo della città de L’Aquila si è svolto il giuramento del 99º corso allievi dei vigili del fuoco, fra i 900 allievi che hanno chiuso il loro periodo di apprendimento il capitano della Inox Team Saronno softball, Fabrizia Marrone, che durante la cerimonia ha consegnato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il casco del corpo nazionale dei pompieri.

“La nostra Fabrizia è sempre stata un esempio in campo, da oggi sicuro baluardo per i cittadini italiani. Il presidente del Saronno softball, Massimo Rotondo, il consiglio direttivo, gli allenatori, i collaboratori, i dirigenti, gli atleti e tutti i sostenitori del Saronno inviano a Fabrizia i più vivo compiacimento per l’obiettivo raggiunto. Viva viva il corpo nazionale dei vigili del fuoco” rimarcano dall’Inox Team.

05042025