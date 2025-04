Comasco

LOMAZZO – Nella bassa comasca, all’interno del Parco Lura, si registra un nuovo episodio di abbandono di rifiuti nel bosco. Stavolta a far discutere è il ritrovamento di un’affettatrice per salumi, lasciata chissà perché nel sottobosco e scoperta da alcuni cittadini durante una passeggiata.

La scena, a dir poco insolita, è stata documentata anche sui social, dove è comparsa una foto che mostra l’elettrodomestico adagiato tra foglie e rami. Un gesto inspiegabile, che riaccende il dibattito sulla tutela del territorio e sull’inciviltà di chi continua a utilizzare i boschi come discariche improvvisate. Il fenomeno degli abbandoni nel verde purtroppo non è nuovo: nel corso degli anni, lungo i sentieri del Parco Lura, sono stati rinvenuti oggetti di ogni genere, dai rifiuti ingombranti a elettrodomestici, passando per materiali edili e sacchi di spazzatura.

L’episodio ha suscitato reazioni tra residenti e frequentatori del parco, sempre più preoccupati per le condizioni dell’ambiente e la mancanza di rispetto verso uno dei polmoni verdi del territorio.

(foto: un particolare della immagine comparsa sui social per testimoniare l’insolito ritrovamento)

05042025