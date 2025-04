Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – In una recente operazione, gli agenti della polizia locale di Garbagnate Milanese, coordinati dal comandante Luca Leone, hanno riscontrato l’apertura di un’attività di deposito e noleggio auto nella zona protetta del Parco delle Groane, sprovvista delle autorizzazioni paesaggistiche; all’interno dell’area commerciale, inoltre, erano stati costruiti degli abusi edilizi.

Le indagini hanno portato alla denuncia di tre persone alla Procura della Repubblica di Milano: il proprietario dell’area, il titolare dell’attività commerciale, ed il tecnico incaricato al deposito della Scia. commerciale agli uffici comunali. Quest’ultimo, infatti, ha dichiarato in atto pubblico di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività e di aver rispettato tutte le norme di settore, comprese quelle edilizie. Per tali motivi, il tecnico è stato denunciato, in concorso con le altre due persone, per falsa attestazione in atti pubblici, abusi edilizi, ed avvio di attività senza autorizzazione paesaggistica e commerciale, e senza certificato di prevenzione incendi.

L’attività, dopo la segnalazione agli uffici comunali competenti, è stata immediatamente sospesa. A carico degli indagati è stata inoltre notificata l’ordinanza di ripristino dei luoghi e di rimozione dei veicoli nell’area di pertinenza del Parco, che si estende per centinaia di metri quadrati, in attesa della chiusura delle pratiche depositate in sanatoria.

05042025