Città

SARONNO – Oggi pomeriggio, sabato 5 aprile, dalle 14:30 alle 18:30, l’associazione Il Tassello in via Don Luigi Monza 13A ospiterà una nuova edizione del Repair Cafè. L’iniziativa, attiva a Saronno da oltre un anno, offre ai cittadini l’opportunità di riparare e imparare a riparare in autonomia piccoli e grandi oggetti di uso quotidiano, promuovendo la sostenibilità ambientale e offrendo vantaggi economici.​

I volontari del Repair Cafè accoglieranno i partecipanti con i loro oggetti, analizzando insieme i guasti e tentando la riparazione. L’iniziativa ha riscosso successo non solo tra i saronnesi, ma anche tra residenti dei comuni limitrofi e persino da Milano e Varese.​

È possibile portare piccoli elettrodomestici, computer, oggetti elettrici, biciclette, capi di abbigliamento, tessuti scuciti o bucati, oggetti in legno e ceramica, giocattoli. In circa il 70% dei casi, la riparazione ha successo

Inoltre, chi possiede competenze tecniche ed è interessato a collaborare è il benvenuto. Anche chi non ha nulla da riparare può partecipare per gustare una tazza di tè o caffè e socializzare.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09